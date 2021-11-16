Zoom uygulamasından evlendiler: Hiç yüz yüze gelmedik
Pandemi sırasında tanışan ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle hiç karşı karşıya gelmeyen bir çift uygulama üzerinden evlendi.
İngiltere, Lancaster’da yaşayan Ayşe ile ABD, Michigan’da yaşayan Darrin, Zoom uygulaması üzerinden evlendi.
Facebook grubu sayesinde tanışan çift henüz yüz yüze görüşmezken, yaklaşık 13 ay boyunca telefon üzerinden iletişime geçerek evlenme kararı aldı.
İngiltere’nin Lancaster şehrinde temizlik görevlisi olarak görev yapan Ayşe, 2020 yılının Temmuz ayında yeni bir arkadaş bulmak amacıyla girdiği Facebook grubunda şimdilerde eşi olan Darrin’in 56 yaşındaki annesi Kenda ile konuşmaya başladı.
Kenda’nın, 24 yaşındaki oğluyla konuşmasına aracılık ettiği durum sonrasında ikili, telefonla konuşmaya başladı.
Ayşe, erkek arkadaşıyla tanışmak için Temmuz ayında ilk kez Amerika Birleşik Devletleri'ne bir gezi planlamaya başladı ancak ABD'ye seyahat kısıtlamaları nedeniyle bunu gerçekleştiremedi.