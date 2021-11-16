Zoom uygulamasından evlendiler: Hiç yüz yüze gelmedik

Kenda’nın, 24 yaşındaki oğluyla konuşmasına aracılık ettiği durum sonrasında ikili, telefonla konuşmaya başladı.

Ayşe, erkek arkadaşıyla tanışmak için Temmuz ayında ilk kez Amerika Birleşik Devletleri'ne bir gezi planlamaya başladı ancak ABD'ye seyahat kısıtlamaları nedeniyle bunu gerçekleştiremedi.