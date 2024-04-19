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Zorlu Holding binasına silahlı saldırı

İstanbul Şişli’de bulunan Zorlu Holding binasına kişi veya kişiler tarafından silahla ateş açıldı.

Kaynak: İHA
Zorlu Holding binasına silahlı saldırı - Resim: 1
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Zorlu Holding binasına silahlı saldırı - Resim: 2

Olay, saat 23.00 sıralarında Şişli Esentepe Mahallesi’nde faaliyet gösteren Zorlu Holding merkez binasında meydana geldi. 

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Zorlu Holding binasına silahlı saldırı - Resim: 3

Edinilen bilgiye göre, yoldan geçen kişi veya kişiler tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle holding binasına ateş açıldı. 

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Zorlu Holding binasına silahlı saldırı - Resim: 4

Açılan ateş sonucu holding binasının 1 katında bulunan camlara 2 el kurşun isabet etti. Saldırganlar olay sonrası kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

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