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  3. 16 Kasım 2020 10:37

1 milyon 600 bin euroluk güvercin!

Belçika'da bir müzayedede satışa çıkarılan güvercin 1 milyon 600 bin euro'luk rekor fiyatla satıldı.

1 milyon 600 bin euroluk güvercin!

Belçika'da bir posta güvercini açık artırmada rekor fiyata alıcı buldu. Güvercin 1 milyon 600 bin euroya yani yaklaşık 14 milyon 480 bin türk lirasına satıldı.

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1 milyon 600 bin euroluk güvercin!

Başkent Brugge yakınlarındaki bir kasabada, 79 yaşındaki bir güvercin yetiştiricisi, sağlık sorunları nedeniyle 400'den fazla güvercini satılığa çıkardı.

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1 milyon 600 bin euroluk güvercin!

İnternet üzerinden yapılan açık artırmada "New Kim" adlı posta güvercini bir Çinli tarafından satın alındı.

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1 milyon 600 bin euroluk güvercin!

Bu, şu ana kadar Avrupa'da bir güvercine verilen en yüksek fiyat olarak kayıtlara geçti.

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