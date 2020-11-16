1 milyon 600 bin euroluk güvercin!
Belçika'da bir müzayedede satışa çıkarılan güvercin 1 milyon 600 bin euro'luk rekor fiyatla satıldı.
Belçika'da bir posta güvercini açık artırmada rekor fiyata alıcı buldu. Güvercin 1 milyon 600 bin euroya yani yaklaşık 14 milyon 480 bin türk lirasına satıldı.
Başkent Brugge yakınlarındaki bir kasabada, 79 yaşındaki bir güvercin yetiştiricisi, sağlık sorunları nedeniyle 400'den fazla güvercini satılığa çıkardı.
İnternet üzerinden yapılan açık artırmada "New Kim" adlı posta güvercini bir Çinli tarafından satın alındı.