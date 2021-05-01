100 yaşında 109 kilo ağırlığında balık yakaladı

109 kilo ve 2.1 metre uzunluğunda olan balığın daha sonra nehrin sularına geri bırakıldığı belirtildi. Yetkililer yaptıkları açıklamada "Çevresi ve büyüklüğüne bağlı olarak, bir dişi olduğu ve sularımızda 100 yıldan fazla bir süredir dolaştığı varsayılıyor. Tartıldıktan ve ölçüldükten sonra hızla nehre geri bırakıldı" denildi.