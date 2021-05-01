100 yaşında 109 kilo ağırlığında balık yakaladı
ABD Balık ve Vahşi Yaşam yetkilileri asırlık mersin balığının, 22 Nisan'da Detroit'in güneyindeki Grosse Ile yakınlarında üç kişilik bir ekip tarafından yıllık mersin balığı çalışması yürütürken yakalandığını ifade etti.
ABD Balık ve Vahşi Yaşam yetkilileri asırlık mersin balığının, 22 Nisan'da Detroit'in güneyindeki Grosse Ile yakınlarında üç kişilik bir ekip tarafından yıllık mersin balığı çalışması yürütürken yakalandığını ifade etti.
109 kilo ve 2.1 metre uzunluğunda olan balığın daha sonra nehrin sularına geri bırakıldığı belirtildi. Yetkililer yaptıkları açıklamada "Çevresi ve büyüklüğüne bağlı olarak, bir dişi olduğu ve sularımızda 100 yıldan fazla bir süredir dolaştığı varsayılıyor. Tartıldıktan ve ölçüldükten sonra hızla nehre geri bırakıldı" denildi.
Antalya'nın Finike ilçesinde, yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda sivri burun cam göz türü köpek balığı ölüsü sahile vurdu. Köpek balığı ölüsü incelemenin ardından alınarak, gömüldü.
Finike'de tarihi fenerin bulunduğu mendirek sahiline sabah erken saatlerde köpek balığı ölüsü vurdu.