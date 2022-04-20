  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Hayvanlar Alemi
  4. 60 tonluk dev balina 20 saatte kurtarıldı

60 tonluk dev balina 20 saatte kurtarıldı

Çin’in Zhejiang eyaletinde karaya vuran 60 tonluk balina 20 saat süren operasyonla kurtarıldı.

60 tonluk dev balina 20 saatte kurtarıldı - Resim: 1

Çin’in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Xiangshan bölgesinde bulunan sahilde 20 metre uzunluğunda ve 60 ton ağırlığındaki bir balina karaya vurdu. 

1 / 7
60 tonluk dev balina 20 saatte kurtarıldı - Resim: 2

Olay yerine gelen kurtarma ekipleri balinayı okyanusa ulaştırmak için yoğun çaba sarf etti. 

2 / 7
60 tonluk dev balina 20 saatte kurtarıldı - Resim: 3

Yaklaşık 20 saat süren kurtarma operasyonunda balinanın üzerine kovalarla su döken ekipler, 60 ton ağırlığındaki balinayı yeniden okyanusa kavuşturdu. 

3 / 7
60 tonluk dev balina 20 saatte kurtarıldı - Resim: 4

Balinanın okyanusta yüzdüğü o anlar izleyenleri gülümsetti.

4 / 7