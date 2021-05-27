7 yıl aradan sonra yeryüzüne çıktılar: Yiyenler bile var
En son 2004'te yeryüzüne çıkan "Brood X" türü böcekler, 17 yıl aradan sonra üremek için tekrar yeryüzünde görüldü.
Kuzey Amerika'ya özgü bir tür ağustos böceği olarak bilinen kırmızı gözlü, kanatlı siyah böcekler (cicada), 17 yıl aradan sonra çiftleşmek için tekrar yeryüzüne çıktı.
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En son 2004'te yeryüzüne çıkan "Brood X" türü böcekler, üremek için yeryüzüne çıktığı ABD'nin yaklaşık 15 eyaletinde meraklılarının ilgisini çekiyor.
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3 BİN TÜRÜ VAR
Amerikalı böcek bilimcilere göre, dünyada yaklaşık 3 bin ağustos böceği türü bulunuyor ancak sadece 7 türü periyodik aralıklara 13 ya da 17 yılda bir yeryüzüne çıkıyor.
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Bu türlerin hemen hemen hepsi, Kuzey Amerika'nın orta kesimlerinde ve doğu yakasında ortaya çıkıyor, hayatlarının çoğunu yer altında geçiriyor, bitki köklerindeki sıvıları emerek besleniyor.
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