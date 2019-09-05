80 yaşındaki caretta carettaya çekiçli işkence

İhbar üzerine söz konusu yere İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi görevlileri, Arsuz Belediyesi Hayvan Bakım Birimi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri geldi. İlk incelemede darbe sonucu kafatasında kırılma olduğu belirlenen yaralı caretta caretta tedavi edilmek üzere görevlilerce götürüldü.

