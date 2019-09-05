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  3. 05 Eylül 2019 18:40

80 yaşındaki caretta carettaya çekiçli işkence

Hatay'da karaya vuran ve aldığı darbe sonucu kafatasının kırıldığı belirlenen caretta caretta tedavi altına alındı. İlk incelemede darbe sonucu kafatasında kırılma olduğu belirlenen yaralı caretta caretta tedavi edilmek üzere görevlilerce götürüldü.

80 yaşındaki caretta carettaya çekiçli işkence

Hatay’ın Arsuz ilçesinde yaklaşık 80 yaşında olduğu değerlendirilen yaralı caretta caretta karaya vurdu.

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80 yaşındaki caretta carettaya çekiçli işkence

Karaağaç Mahallesi’nde halk plajında yüzen vatandaşlar, yaralı bir caretta carettanın kumsala çıktığı fark edince durumu plaj görevlilerine bildirdi.

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80 yaşındaki caretta carettaya çekiçli işkence

İhbar üzerine söz konusu yere İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi görevlileri, Arsuz Belediyesi Hayvan Bakım Birimi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri geldi. İlk incelemede darbe sonucu kafatasında kırılma olduğu belirlenen yaralı caretta caretta tedavi edilmek üzere görevlilerce götürüldü.

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80 yaşındaki caretta carettaya çekiçli işkence

İSTE Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Deniz Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Turan, bölgede iki tür deniz kaplumbağası olduğunu söyledi.

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