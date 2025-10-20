Aç kalan ayılar kış uykusu öncesi mahalleyi bastı
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde aç kalan ayı, ilçe merkezine indi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Olay, bugün saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Aç kaldığı düşünülen bir ayı, ilçe merkezine inerek Belediye Başkanlığı önünden Cumhuriyet Caddesi'ne ardından da Hürriyet Caddesi'ne girdi.
O anlar, çevrede bulunan güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, ayının ilçe merkezinde koştuğu ve bir süre sonra durduğu görülüyor.
Bu sırada ayıyı fark eden sokak köpekleri havlayarak kovalamaya başladı. Köpeklerin kovaladığı ayı, Hükümet Konağı bölgesine kaçarak gözden kayboldu. (DHA)
