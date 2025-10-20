  1. Anasayfa
Aç kalan ayılar kış uykusu öncesi mahalleyi bastı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde aç kalan ayı, ilçe merkezine indi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
Aç kalan ayılar kış uykusu öncesi mahalleyi bastı - Resim: 1

Olay, bugün saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Aç kaldığı düşünülen bir ayı, ilçe merkezine inerek Belediye Başkanlığı önünden Cumhuriyet Caddesi'ne ardından da Hürriyet Caddesi'ne girdi. 

Aç kalan ayılar kış uykusu öncesi mahalleyi bastı - Resim: 2

O anlar, çevrede bulunan güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, ayının ilçe merkezinde koştuğu ve bir süre sonra durduğu görülüyor. 

Aç kalan ayılar kış uykusu öncesi mahalleyi bastı - Resim: 3

Bu sırada ayıyı fark eden sokak köpekleri havlayarak kovalamaya başladı. Köpeklerin kovaladığı ayı, Hükümet Konağı bölgesine kaçarak gözden kayboldu. (DHA)

Aç kalan ayılar kış uykusu öncesi mahalleyi bastı - Resim: 4
