Aç kalan kurt, tilki ve domuz köye indi! O anlar kamerada

Köylülerden, Ankara'da oturan Yücel Küçükaltun, "Köyümü çok seviyorum. Memleket özlemini güvenlik kamera görüntülerini izleyerek gideriyorum. En son baktığımda köye sıkça yabani hayvan indiğini gördüm. Hayvanların kış aylarında yiyecek bulmakta zorlandıklarını görünce çok üzüldüm. İlk fırsatta köyde doğaya yiyecek bırakmak için çalışma yapacağım. Bu doğa, hepimizin" dedi. (DHA)