Adem amca ile bir kez daha kavuşan Yaren leyleğin fotoğrafına Avrupa'dan ödül
İspanya’da bu yıl 34.sü düzenlenen Uluslararası Leylek konulu fotoğraf yarışmasında Alper Tüydeş’in çektiği ‘Yaren Leylek’ adlı fotoğraf birinci seçildi.
Kaynak: DHA / İHA
İspanya’nın köklü organizasyonlarından olan ve Malpartida şehrinde geleneksel olarak düzenlenen leylek haftasında gerçekleştirilecek yarışma ödül töreni her yıl uluslararası bir çok yaban hayatı fotoğrafçısı tarafından ilgiyle takip ediliyordu.
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Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş’in 4 yıl önce çektiği Uluabat Gölü’nde çektiği balıkçı Adem Yılmaz ile meşhur Yaren leyleğin fotoğrafı birinci seçildi.
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152 fotoğrafçının katıldığı yarışmada Tüydeş’in fotoğrafları daha önce 3 kez sergilenmeye hak kazanmıştı.
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Yarışmayla ilgili organizasyon komitesi tarafından yapılan açıklamada; ‘Türkiye'den Alper Tüydeş'in 'Leylek Yaren' adlı eserinin, 34. Uluslararası Fotoğraf Yarışması'nda Birincilik Ödülü'ne layık görüldüğü bildirildi.
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