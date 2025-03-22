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  4. Adem amca ile bir kez daha kavuşan Yaren leyleğin fotoğrafına Avrupa'dan ödül

Adem amca ile bir kez daha kavuşan Yaren leyleğin fotoğrafına Avrupa'dan ödül

İspanya’da bu yıl 34.sü düzenlenen Uluslararası Leylek konulu fotoğraf yarışmasında Alper Tüydeş’in çektiği ‘Yaren Leylek’ adlı fotoğraf birinci seçildi.

Kaynak: DHA / İHA
Adem amca ile bir kez daha kavuşan Yaren leyleğin fotoğrafına Avrupa'dan ödül - Resim: 1

İspanya’nın köklü organizasyonlarından olan ve Malpartida şehrinde geleneksel olarak düzenlenen leylek haftasında gerçekleştirilecek yarışma ödül töreni her yıl uluslararası bir çok yaban hayatı fotoğrafçısı tarafından ilgiyle takip ediliyordu.

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Adem amca ile bir kez daha kavuşan Yaren leyleğin fotoğrafına Avrupa'dan ödül - Resim: 2

Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş’in 4 yıl önce çektiği Uluabat Gölü’nde çektiği balıkçı Adem Yılmaz ile meşhur Yaren leyleğin fotoğrafı birinci seçildi. 

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Adem amca ile bir kez daha kavuşan Yaren leyleğin fotoğrafına Avrupa'dan ödül - Resim: 3

152 fotoğrafçının katıldığı yarışmada Tüydeş’in fotoğrafları daha önce 3 kez sergilenmeye hak kazanmıştı.

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Adem amca ile bir kez daha kavuşan Yaren leyleğin fotoğrafına Avrupa'dan ödül - Resim: 4

Yarışmayla ilgili organizasyon komitesi tarafından yapılan açıklamada; ‘Türkiye'den Alper Tüydeş'in 'Leylek Yaren' adlı eserinin, 34. Uluslararası Fotoğraf Yarışması'nda Birincilik Ödülü'ne layık görüldüğü bildirildi.

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