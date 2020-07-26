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  3. 26 Temmuz 2020 11:21

''Cesur'' köpek ayıların korkulu rüyası oldu

Sarıçam ormanına yakın İnönü Mahallesi'ne gece saatlerinde inen boz ayıyı, 6 yavru annesi köpeğin kovalayarak ormanlık alana kaçmasını sağladığı anlar kameraya yansıdı.

''Cesur'' köpek ayıların korkulu rüyası oldu

Sarıçam ormanına yakın İnönü Mahallesi'ne gece saatlerinde inen boz ayıyı, 6 yavru annesi köpeğin kovalayarak ormanlık alana kaçmasını sağladığı anlar kameraya yansıdı.

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''Cesur'' köpek ayıların korkulu rüyası oldu

Yavrularını koruma içgüdüsüyle ayıya saldıran köpek, cesur hareketiyle mahallelinin sevgisini kazandı.

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''Cesur'' köpek ayıların korkulu rüyası oldu

Mahalle sakinlerinden Türkü Doğa Demirci, köpeğin adına yakışır şekilde cesaret göstererek, ayıların mahalleye girmemesi için çaba sarf ettiğini söyledi.

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''Cesur'' köpek ayıların korkulu rüyası oldu

Son zamanlarda ayıların mahalleye çok sık gelmeye başladığını ifade eden Demirci, "Biz de ayıların geldiğini Cesur'dan anlıyoruz çünkü çok fazla havlıyor ve onların gelmesine izin vermiyor. Cesur'un 6 yavrusu var ve çok iyi bir köpek. Biz ellerimizle besleyip ihtiyaçlarını karşılıyoruz, o da bizi koruyor." dedi.

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