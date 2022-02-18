Afrika'da böyle olur balık avı! Bildiğiniz bütün taktikleri unutun
Afrika'da balık avında kullanılan yöntem şaşkına çevirdi. Olta veya ağ kullanılmayan bu teknikle onlarca balık yakalamak mümkün...
Afrika'da balık avı için kullanılan yöntem görenleri şaşırtıyor. Topraktaki deliğe yılanı bırakan adam, yılandan kaçan balıkları bir bir eliyle yakaladı. Yılanı balıkların bulunduğu deliğe salan avcı inanılmaz bir şekilde hedefine ulaşıyor.
Yılanı topraktaki deliğe bırakan adam beklemeye koyuluyor.
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Hareketlenmeye başlayan suyun içinden art arda balıklar çıkmaya başlıyor.
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İlk olarak küçük balıklar çıkarken bir süre sonra gerçekleşen olay daha da şaşırtıyor. Onlarca balığın çıktığı delikten en az 5 tane de büyük balık avcının avucuna düşüyor.
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