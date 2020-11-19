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  3. 19 Kasım 2020 16:03

Ağzınız açık kalacak! Kargalar öldükten sonra bakın neler oluyor?

Bilim insanları, insanlarla birlikte yaşamaya alışkın olan kargaların ağızları açık bırakan bir sırrını keşfetti. Bakın kargalar öldükten sonra neler oluyor?

Ağzınız açık kalacak! Kargalar öldükten sonra bakın neler oluyor?

Popular Science'in haberine göre bilim insanları, günlük hayatımızın bir parçası olan kargalarla ilgili son derece ilginç araştırma yaptı. Bakın bir karga öldükten sonra neler oluyor?

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Ağzınız açık kalacak! Kargalar öldükten sonra bakın neler oluyor?

''Alakarga'' olarak bilinen kuş, kendi türünden bir kuşun ölüsünü gördüğünde yiyecek arayışına son verip diğerlerine sesleniyor. Çağrıyı duyan alakargalar, ölü kuşun etrafında toplanıyor.

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Ağzınız açık kalacak! Kargalar öldükten sonra bakın neler oluyor?

Araştırmacılar, renkli tahta parçalarına tepki vermeyen alakargaların kendi türünden kuşun ölüsünü gördüğünde diğerlerini uyarmak için farklı biçimde ötmeye başladığını ve çağrıyı duyan diğer alakargaların da ölü kuşun etrafında toplandığını belirledi.

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Ağzınız açık kalacak! Kargalar öldükten sonra bakın neler oluyor?

Bir karga, yerde başka bir karganın ölüsünü görünce gaklayarak alarm verir. Sonra dallara konarlar ve bağırmaya başlarlar.

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