Anadolu parsı ve sırtlan Şırnak'ta yüz yüze geldi
Türkiye'nin 2 efsane canlısı Anadolu parsı ile sırtlanın Şırnak'ta Cudi Dağı bölgesinde karşı karşıya geldiğin anlar, termal kameraya yansıdı.
Kaynak: DHA
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Şırnak'ın Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde Anadolu parsı ve sırtlan karşı karşıya geldi.
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O anlar, termal kameraya yansıdı. Görüntülerde Anadolu parsının yüksek bir yere çıkıp sırtlanı seyrettiği ve saldırı pozisyonu aldığı ve sırtlanın da Anadolu parsına baktığı görülüyor.
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Kameraya yansıyan başka bir görüntüde de 3 su samurunun su yatağına doğru koşarak yüzdükleri görüldü.
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