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Anadolu parsı ve sırtlan Şırnak'ta yüz yüze geldi

Türkiye'nin 2 efsane canlısı Anadolu parsı ile sırtlanın Şırnak'ta Cudi Dağı bölgesinde karşı karşıya geldiğin anlar, termal kameraya yansıdı.

Kaynak: DHA
Anadolu parsı ve sırtlan Şırnak'ta yüz yüze geldi - Resim: 1
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Anadolu parsı ve sırtlan Şırnak'ta yüz yüze geldi - Resim: 2

Şırnak'ın Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde Anadolu parsı ve sırtlan karşı karşıya geldi.

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Anadolu parsı ve sırtlan Şırnak'ta yüz yüze geldi - Resim: 3

O anlar, termal kameraya yansıdı. Görüntülerde Anadolu parsının yüksek bir yere çıkıp sırtlanı seyrettiği ve saldırı pozisyonu aldığı ve sırtlanın da Anadolu parsına baktığı görülüyor.

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Anadolu parsı ve sırtlan Şırnak'ta yüz yüze geldi - Resim: 4

Kameraya yansıyan başka bir görüntüde de 3 su samurunun su yatağına doğru koşarak yüzdükleri görüldü.

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