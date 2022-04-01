Animasyon filmi değil, gerçek! Hem de Türkiye'de görüntülendi
Amasya’daki Gökhöyük Tarım İşletmesi’nde bu yıl doğan 5 bin sevimli kuzunun anneleriyle buluştuğu beslenme saatinin görüntüleri yürekleri ısıttı.
Ağıl kapılarının açılmasıyla birlikte annelerine koşan kuzular için günün en lezzetli saati başladı.
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Hepsi aynı gibi görünse de koku ve sesleriyle birbirlerini bulan kuzular ile annelerinin renkli anları havadan görüntülendi.
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İşte görenlerin animasyon filmi sandığı o anlar:
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Çoklu doğum özelliğine sahip yerli ve milli Bafra ırkı koyunların yetiştirildiği işletmede bu yıl 5 bin kuzunun doğduğunu belirten işletme müdür yardımcısı Evren Albayrak, “Bereketli geçen sezonda üç koyunumuz da beşiz yavruladı” dedi.
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