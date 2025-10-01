Ankaralı kedi Artas'ın sağlık sorunu ve uygulanan tedavi ''yok artık'' dedirtti!

Pınar Çalık, Artas’ı üretim evinden kurtararak sahiplendiğini belirterek, "6 yıldır problemli hareketleri devam ediyordu. Ama son zamanlarda iyice arttı. 2 ay öncesinde bunun artık aşamadığımız bir durum olduğunu fark edince kliniğe başvurdum, tedavi sürecini planladık. Evde aslında bu durumu tetikleyen herhangi bir değişiklik yok. Hep aynı düzende, aynı şekilde yaşamaya devam ediyordu. Son zamanlarda tuvalet durumları çok arttı. Evde kum kabı temizken vs. çok fazla başka yerlere tuvalet yapıyordu. 'Bunun altında bir fizyolojik neden var mı' diye bunu araştırdık. Bununla ilgili hiçbir problem olmadığı anlaşılınca psikolojik olarak değerlendirildi. Ve daha sonrasında tedavi süreci başladı. Burada zaman geçirdi, burada gözlemlendi. Şu an her şey daha iyi gidiyor. Neredeyse 2 ay oldu ilaç kullanıyoruz. Şikayetleri büyük ölçüde azaldı. Artas’ı hiçbir zaman terk etmeyi veya onu başkasına vermeyi düşünmedim” ifadelerini kullandı.