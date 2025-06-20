Ankara'nın Kuğulu Parkı'nda 15 yıl sonra ilk kez beyaz kuğu doğdu
Başkent Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'ta 15 yıl sonra ilk kez beyaz kuğu doğdu. Yavru kuğu parkta yoğun ilgi gördü.
Kaynak: DHA
Başkent Ankara'nın Çankaya ilçesinde Tunalı Hilmi Caddesi’ndeki Kuğulu Park'ta her yıl büyüyen kuğu, kaz ve ördek ailesine 15 yıl aradan sonra ilk kez beyaz kuğu yavrusu eklendi.
1 / 9
Park görevlilerinin takip ettiği yavru kuğunun sağlık kontrolleri, veteriner hekimler tarafından yapıldı.
2 / 9
Suya bırakılan yavru beyaz kuğu, başkentlilerden yoğun ilgi gördü.
3 / 9
Görevliler, ziyaretçilere yavruların sağlığı açısından yiyecek atılmaması uyarısında bulundu.
4 / 9