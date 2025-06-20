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Ankara'nın Kuğulu Parkı'nda 15 yıl sonra ilk kez beyaz kuğu doğdu

Başkent Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'ta 15 yıl sonra ilk kez beyaz kuğu doğdu. Yavru kuğu parkta yoğun ilgi gördü.

Kaynak: DHA
Ankara'nın Kuğulu Parkı'nda 15 yıl sonra ilk kez beyaz kuğu doğdu - Resim: 1

Başkent Ankara'nın Çankaya ilçesinde Tunalı Hilmi Caddesi’ndeki Kuğulu Park'ta her yıl büyüyen kuğu, kaz ve ördek ailesine 15 yıl aradan sonra ilk kez beyaz kuğu yavrusu eklendi. 

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Ankara'nın Kuğulu Parkı'nda 15 yıl sonra ilk kez beyaz kuğu doğdu - Resim: 2

Park görevlilerinin takip ettiği yavru kuğunun sağlık kontrolleri, veteriner hekimler tarafından yapıldı.

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Ankara'nın Kuğulu Parkı'nda 15 yıl sonra ilk kez beyaz kuğu doğdu - Resim: 3

Suya bırakılan yavru beyaz kuğu, başkentlilerden yoğun ilgi gördü. 

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Ankara'nın Kuğulu Parkı'nda 15 yıl sonra ilk kez beyaz kuğu doğdu - Resim: 4

Görevliler, ziyaretçilere yavruların sağlığı açısından yiyecek atılmaması uyarısında bulundu.

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