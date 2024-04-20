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Antalya sahillerindeki korku saçan göç sona erdi

Antalya Körfezi'nde yoğun şekilde görülen, korku ve paniğe neden olan denizanalarının geçişi tamamlandı.

Kaynak: DHA
Antalya sahillerindeki korku saçan göç sona erdi - Resim: 1
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Antalya sahillerindeki korku saçan göç sona erdi - Resim: 2

Antalya Körfezi'nde her yıl kış mevsiminde başlayan denizanalarının göçü, bu yıl önceki yıllara göre uzun sürüp, kıyıya yakın sürü halde görülünce korku ve paniğe neden oldu. 

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Antalya sahillerindeki korku saçan göç sona erdi - Resim: 3

Bu göç için Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri denizden ve denizanalarından numuneler alarak inceleme yaptı.

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Antalya sahillerindeki korku saçan göç sona erdi - Resim: 4

İnceleme sonrası denizanalarının Mısır ve Lübnan bölgelerinden çoğalıp Antalya Körfezi'nden geçiş yaptıkları tespit edildi. Antalya Körfezi'nde çoğalmamalarının sevindirici olduğunu belirten uzmanlar, geçişin kısa sürede tamamlanacağını belirtti.

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