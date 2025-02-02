Antalya'da dalış yapan profesörler 2 balığın hayatını kurtardı

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu olay anını şöyle anlattı: "Dalış sırasında üç balığın hayalet ağa ve kopmuş misinalara takıldığını gördük. Birisi avcılığı yasak, kırmızı listede olan Orfoz, iki tanesi de Sargoz olarak adlandırdığımız balık türüydü. Ne yazık ki bir balık çoktan hayatını kaybetmişti. Diğer ikisi ise bitkin düşmüştü. Önce sargozu kurtardım, ardından orfoza ulaştım. Ancak orfozun durumu daha karmaşıktı; misina ağzından midesine kadar ilerlemişti. Eğer misinayı tamamen çıkarmaya kalkışsaydım, yavruyu öldürebilirdim. Bu yüzden misinayı ağız kısmından kestim ve onu doğaya geri bıraktım. Zamanla vücudu misinayı atacaktır. Orfoz, avlanması yasak ve koruma altında olan bir tür, bu yüzden onu yaşama döndürmek ayrıca önemliydi. Orfozların neslinin devamı için doğada sağlıklı bir şekilde büyümeleri gerekiyor. Çünkü bu balıklar belli bir yaşa kadar dişi olarak yaşamlarını sürdürüyor ve ardından erkek bireylere dönüşerek üreme sürecinde kritik bir rol oynuyor. Eğer onları genç yaşta kaybedersek, deniz ekosistemine büyük zarar vermiş oluruz."