Antalya'da sevindiren görüntüler: Yangınlar bitince geri döndüler!

Bölgede alternatif turizm işletmeciliği yapan Tolga Özgüven, Eynif Ovası`nın 90 bin dönümlük çok büyük bir düzlük alan olduğunu belirterek, “Burası yılkı atları ile meşhur olmuş bir bölgedir. Manavgat ilçesinde başlayan yangın buranın eteğine kadar geldi. İbradı ve Ormana halkının mücadelesi sonucunda Eynif Ovası`nı kurtardık. Burada şu anda yangının hiç bir izi mevcut değil. Yangın Eynif Ovası`nın eteklerinde Katrancı bölgesinde durduruldu. Ovaya kesinlikle herhangi bir zarar vermedi” dedi.