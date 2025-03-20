Antalya'da yürekleri ısıtan anlar: Sevimli minik 3 ay sonra denizle buluştu

Yavru fokun sırtına takılan uydu vericisi sayesinde takip edilebileceği belirtildi. Fokun denize salınmasına Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü Biyolojik Çeşitlilik ve Ekosistem Hizmetleri Şube Müdürü Ersan Berberoğlu, Av ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Tamer Yılmaz, Beydağları Sahil Milli Park Müdürü Uğur Torunoğlu ile SAD-AFAG ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi yetkilileri katıldı.