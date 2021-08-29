Ayıların drone ile imtihanı! Bakın ne yaptılar
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'nde bulunan ayılar, kendilerine yaklaşan dronu görünce sergiledikleri davranışlar ziyaretçileri gülümsetti.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'nde bulunan ayılar, kendilerine yaklaşan dronu görünce sergiledikleri davranışlar ziyaretçileri gülümsetti.
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153 türden bin 450'ye yakın hayvana ev sahipliği yapan ve İç Anadolu'nun en büyük hayvanat bahçesi olan Anadolu Harikalar Diyarı misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.
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Hayvanat bahçesi içerisinde bulunan ayılar ise, kendilerine yaklaşan dronu gördüklerinde yaptığı hareketler, ziyaretçilerini keyiflendirdi. Ayılar; bazen sağa sola kaçarken, bazen de dronu yakalamak için uygun zamanı kolladı.
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