Baharın müjdecisi flamingolar Türkiye'ye geri döndü

Tuz Gölü çevresinde bu yıl ciddi derecede flamingo popülasyonu olduğunu belirten Tunç, "Seyfe Gölü'nde, mayıs ayında su kalmadığı için flamingolar orada üremiyorlar. Oradaki flamingolar da Tuz Gölü'ne geliyor. Tuz Gölü ve çevresine baktığımızda bir artış var. Biz bunu haziran ayında havadan yapacağımız sayımla, ne kadar kuluçkadan yavru çıktı ve ne kadar başarı var, bunları da o zaman gözlemleyeceğiz. Geçtiğimiz yıl Tuz Gölü'ndeki flamingolar Gediz deltasına gitmişti. Türkiye'de mevsim normallerinin altında bir kış geçirdik. Gelen flamingolar da çok hızlı bir şekilde adapte oldular. Belki de bu yıl kuluçka dönemi daha erken olacak. Bu yıl kurak bir yıl olacak gibi gözüküyor. Bunun için gözlemlerimizi Tuz Gölü ve çevresinde daha sık yapacağız. Flamingolar için her hafta alanda olacağız" dedi.