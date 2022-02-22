Balık üretim çiftliğine davetsiz misafir! Kapanla yakalandı

Bolu’da sazan balığı üretimi yapılan Gölköy Su Ürünleri Üretim İstasyonunda bir süredir anaç sazan balıklarının yer aldığı havuzda eksilmeler olduğunu gören yetkililer, tesisin çevresine tuzak yerleştirdi. Yapılan tuzaklama çalışmasında avlanması yasak olan su samuru yakalandı.