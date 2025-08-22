Balıkesir'in şartı tahliyeden faydalanan kazları tatilcilerin plaj arkadaşı oldu
Balıkesir'de plajda denize girdikleri için CİMER'e şikayet edilip kümese kapatılan ardından da "kümes hapsi" verilen ancak kümese kapatıldıktan sonra 8 kazın ölmesi sonrasında şartlı tahliye ile yeniden özgürlüklerine kavuşan kazlar şimdilerde sahile inip, tatilcilerle duş alıyor...
Kaynak: DHA
Balıkesir'in Erdek ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Mehmet Keşniş, çevresinde hayvanlara olan sevgisiyle tanınıyor. Sahil Mahallesi'nde hem kafe hem de kamping hizmeti veren Keşniş'in çiftlik hayatı, 11 yıl önce arkadaşının tavsiyesiyle bahçedeki otları yemesi için aldığı 2 kazla başladı.
Geçen sürede kazların sayısı arttı. Keşniş, bahçesinde büyüyen kazları kesmedi ve satmadı.
Her sabah sürü halinde kafenin bahçesinden çıkan kazlar, yıllar boyunca sahile inerek denize girdi.
Sayıları 11 yılda 30'a ulaşan kazlar, çevredekilerin de ilgi odağı olurken, bu durumdan rahatsız olanlar CİMER'e şikayette bulununca, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri Keşniş'ten kazları dışarı çıkarmamasını ve denize sokmamasını istedi.
