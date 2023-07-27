Balinaların dansı böyle görüntülendi

Robert Addie, ABD basınına yaptığı açıklamada, hayatı boyunca tekneyle açıldığında binlerce kez balina gördüğünü ancak böyle benzersiz bir ana ilk kez şahit olduğunu söyledi. Addie, "Kambur balinalardan oluşan üçlü senkronize bir bale. Böyle bir şey gören kimseyi tanımıyorum. Çok etkileyici. Bir daha asla göremeyeceğim ama ömür boyu hatırlayacağım muhteşem bir an" dedi.