Belgeselleri aratmadı! Tuz Gölü'ne gelen flamingolar hayran bıraktı

'ÇEVRESEL TÜM TEDBİRLERİ ALIYORUZ'

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, flamingolar için çevresel tedbirler aldıklarını belirterek, "Flamingoların doğal yaşam alanlarından bir tanesi de Tuz Gölü. Bahar mevsimi ile güzel yağışlar almaya başladık. Flamingoların gelmeye başlaması ile de çok güzel görüntüler ortaya çıkıyor. Halk arasında 'allı turna' olarak bilenen flamingolar, günlük uzun mesafe uçuşu yapabilen kuş türüdür. Kuluçka dönemini de Tuz Gölü'nde geçiriyorlar. Gün içerisinde Mamasın Barajı'na gidip gelmeleri esnasında gökyüzünde çok güzel ve renkli görüntüler ortaya çıkıyor. Vatandaşlarımız flamingoları görünce çok mutlu oluyor. Biz de bu doğal güzelliği sağlayan, Aksaray'a ve Tuz Gölü'ne gelen kuşlarımıza ev sahipliği yapıyoruz. Bu kuşların gelecek nesillere aktarılması adına çevresel tüm tedbirleri de belediye olarak alıyoruz" dedi. (DHA)