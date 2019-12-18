Bereli kedi sosyal medyada fenomen oldu

"EĞLENCE YA DA FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İÇİN YAPMADIM" Kedinin üşüdüğünü görünce beresini kedinin başına taktığını ifade eden Sevinç, "Bu hareketi eğlenme maksatlı ya da sadece fotoğraf çektirmek için yapmadım. O gün hava çok soğuktu. Kedinin üşüdüğünü görünce beremi onun başına taktım.