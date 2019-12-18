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  3. 18 Aralık 2019 12:10

Bereli kedi sosyal medyada fenomen oldu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yüzleri gülümseten bir olay yaşandı. Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Hidayet Sevinç, beresini üşümesin diye sokak kedisinin başına taktı. Kedinin fotoğraflarını sosyal medya he

Bereli kedi sosyal medyada fenomen oldu

Bursa Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Hidayet Sevinç, Beresini bir sokak kedisinin başına taktığı fotoğrafın sosyal medyada kısa sürece binlerce kişi tarafından paylaşılması üzerine fenomen oldu.

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Bereli kedi sosyal medyada fenomen oldu

"EĞLENCE YA DA FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İÇİN YAPMADIM" Kedinin üşüdüğünü görünce beresini kedinin başına taktığını ifade eden Sevinç, "Bu hareketi eğlenme maksatlı ya da sadece fotoğraf çektirmek için yapmadım. O gün hava çok soğuktu. Kedinin üşüdüğünü görünce beremi onun başına taktım.

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Bereli kedi sosyal medyada fenomen oldu

Bu sırada bir arkadaşım da fotoğrafımızı çekmiş. Fotoğraf kısa sürede internette yayılmış. Birçok hayvansever fotoğrafı görünce bana ulaştı. Beni tebrik etti" dedi.

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Bereli kedi sosyal medyada fenomen oldu

"İHTİYAÇLARINI BİZE SÖYLEYEMİYORLAR" Soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarının yardıma muhtaç olduklarına dikkat çeken Sevinç, "Hayvanları çok seviyorum. Çalıştığım bölgede birçok sokak kedisi var. Her gün onları seviyorum. Hayvanlar konuşamıyorlar. İhtiyaçlarını bizlere söyleyemiyorlar. Ben her gün çalıştığım bölgedeki kedileri besliyor ve su veriyorum. Lütfen herkes hayvanları sevsin.

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