Bilimsel araştırma: Küçük köpekler büyük köpeklerden daha fazla yaşıyor

Araştırmada, büyük köpeklerin kansere, kemikle ilgili hastalıklara, mide-bağırsak problemlerine, nörolojik ve endokrin rahatsızlıklarına, kulak, burun ve boğaz sorunlarına ve bulaşıcı hastalıklara eğilimli olduğu, küçük köpeklerin ise karaciğer veya pankreas hastalıklarının yanı sıra göz, kalp ve solunum sorunlarına yakalanma olasılığının daha yüksek olduğu belirtildi.