Bilimsel olarak kanıtlandı: Kedi sahiplerinin tahminleri gerçek çıktı
Bilim insanları kedilerin de insanlar gibi yas tuttuğunu kanıtladı.
Kedilerin genel anlamda umursamaz ve nankör oldukları söylenir. ABD merkezli yapılan yeni bir araştırmada kedilerin antisosyal olduğu görüşü çürütüldü.
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Kedilerin de yas tutabildiğini aktaran bu yeni çalışma Oakland Üniversitesindeki araştırmacılar tarafından Applied Animal Behaviour Science dergisinde yayınlandı.
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Çalışmaya göre kediler yas tutma sürecinde uyumaya, bir şeyler yemeye ve oynamaya daha az, insanlardan ve diğer evcil hayvanlardan ilgi aramaya, saklanmaya, yalnız vakit geçirmeye daha çok ilgi gösteriyorlar.
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Bunun yanı sıra yakın zamanlı yapılan bir araştırmada yas tutma sürecinin köpeklere kadar uzandığı keşfedilmişti.
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