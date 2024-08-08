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  4. Bilimsel olarak kanıtlandı: Kedi sahiplerinin tahminleri gerçek çıktı

Bilimsel olarak kanıtlandı: Kedi sahiplerinin tahminleri gerçek çıktı

Bilim insanları kedilerin de insanlar gibi yas tuttuğunu kanıtladı.

Bilimsel olarak kanıtlandı: Kedi sahiplerinin tahminleri gerçek çıktı - Resim: 1

Kedilerin genel anlamda umursamaz ve nankör oldukları söylenir. ABD merkezli yapılan yeni bir araştırmada kedilerin antisosyal olduğu görüşü çürütüldü.

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Bilimsel olarak kanıtlandı: Kedi sahiplerinin tahminleri gerçek çıktı - Resim: 2

Kedilerin de yas tutabildiğini aktaran bu yeni çalışma Oakland Üniversitesindeki araştırmacılar tarafından Applied Animal Behaviour Science dergisinde yayınlandı.

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Bilimsel olarak kanıtlandı: Kedi sahiplerinin tahminleri gerçek çıktı - Resim: 3

Çalışmaya göre kediler yas tutma sürecinde uyumaya, bir şeyler yemeye ve oynamaya daha az, insanlardan ve diğer evcil hayvanlardan ilgi aramaya, saklanmaya, yalnız vakit geçirmeye daha çok ilgi gösteriyorlar.

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Bilimsel olarak kanıtlandı: Kedi sahiplerinin tahminleri gerçek çıktı - Resim: 4

Bunun yanı sıra yakın zamanlı yapılan bir araştırmada yas tutma sürecinin köpeklere kadar uzandığı keşfedilmişti.

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