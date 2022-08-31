Bir canavara değil, bir servete bakıyorsunuz! Bu balıktaşının kilosu 1.000 TL!
Türkiye'nin denizlerinde avlanan Eşkina, granyöz ve karakulak balıklarının baş bölgesinde bulunan ve halk arasında "balıktaşı" olarak bilinen bu taşın kilosu 1.000 TL'ye alıcı buluyor.
Kilosu 200 liradan satılan karakulak, baş bölümündeki iki taşın şifalı olduğuna inananlardan yoğun ilgi görüyor. Halk arasında böbrek taşını düşürdüğüne inanılan, karakulak balığının başındaki otolit taşının kilosu, tezgahlarda 1000 liradan satılıyor.
'Balık taşı' olarak bilinen, mermer görünümündeki otolit taşı, alışveriş sitelerinde satılırken, aktarda ise tanesi 10 liradan alıcı buluyor.
Tezgahları çeşitlendiren balıklardan karakulak, granyöz ve eşkina, lezzetinin yanı sıra başında şifalı olduğuna inanılan taş nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Kilosu 200 liraya satılan karakulak, lezzeti, iri kılçıklı olması ve başındaki taşın böbrek sancısına iyi geldiği düşüncesiyle en çok satılan türler arasında yer alıyor.
Eşkina, granyöz ve karakulak balığının baş bölümünde yer alan 2 otolit taşının kilosu ise 1000 liradan satışa sunuluyor.