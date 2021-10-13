Bir ilginç olay: 2 yıl boyunca boynunda araba lastiğiyle dolaştı
ABD'nin Colorado eyaletinde 2 yıldır boynunda araba lastiğiyle dolaşan geyik görenleri şaşkına çevirdi.
ABD'de Colorado Parkları ve Yaban Hayatı (CPW) yetkilileri, 2 yıldır boynunda lastikle dolaşan bir geyiğin nihayet bulunduğunu ve lastikten kurtarıldığını açıkladı.
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Kurtarma çalışmasında ilk önce geyiğin boynundaki lastik kesilmeye çalışıldı, ancak içindeki çelikten dolayı bu yöntem mümkün olmadı.
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Boynuzlarının kesilmesine karar verilen geyik, uyuşturucu tabanca ile sakinleştirildi ve lastikten kurtarıldı. Görevliler, lastiğin içinin kirle dolu olduğunu ve hayvan için ağırlık oluşturduğunu belirtti.
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Kurtarmaya katılan Scott Murdoch, "Çıkarmak çok zordu" diyerek sadece geyiğin boynunda küçük bir yara ile tüy kaybı olduğunu ifade etti. Murdoch, geyiğin "şaşırtıcı derecede iyi" durumda olduğunu söyledi.
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