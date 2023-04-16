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  4. Bir ısırığı ölüme yol açıyor… Hastalık taşıyan sivrisinekler tehlike saçıyor

Bir ısırığı ölüme yol açıyor… Hastalık taşıyan sivrisinekler tehlike saçıyor

Uzmanlar, hastalık taşıyan sivrisinekler için uzmanlar tek tek uyarılarda bulundu.

Bir ısırığı ölüme yol açıyor… Hastalık taşıyan sivrisinekler tehlike saçıyor - Resim: 1

 Yazın gelişiyle ortaya çıkan sivrisinekler için bilim insanları uyarılarda bulundu. Bazı türlerinin ısırığının sıtmaya bile yol açtığı ifade edilirken dağılımlarının da hızlıca arttıkları belirtildi.

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Bir ısırığı ölüme yol açıyor… Hastalık taşıyan sivrisinekler tehlike saçıyor - Resim: 2

SICAKLAŞAN BÖLGELERE İLERLİYORLAR  

Biology Letters adlı bilimsel dergide yayımlanan yeni bir araştırma tehdidin geleceğe yönelik bir korku değil, tam olarak şu an geçerli olduğunu ortaya koydu. Zira sıtma taşıyan sivrisineklerin son yüzyıldır Afrika'da daha sıcaklaşan bölgelere doğru ilerlediği keşfedildi. 

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Bir ısırığı ölüme yol açıyor… Hastalık taşıyan sivrisinekler tehlike saçıyor - Resim: 3

222  ÇEŞİT ELE ALINDI 

 Georgetown Üniversitesi'nden biyolog Colin Carlson ve çalışma arkadaşları, böcekbilimcilerin topladığı kapsamlı verileri inceleyerek son 120 yılda Afrika'daki sivrisinek dağılımını ele aldı. Anofel cinsi sivrisineklerin 22 çeşidinin 1898 ila 2016'da nerelere kadar uzandığına bakıldı. 

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Bir ısırığı ölüme yol açıyor… Hastalık taşıyan sivrisinekler tehlike saçıyor - Resim: 4

Bu süre zarfında Dünya en az 1,2 derece ısındığı için, önceden sivrisineklerin yaşamasına imkan tanımayan yerler Anofellerin yeni konakları olmuştu. 

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