Bir ısırığı ölüme yol açıyor… Hastalık taşıyan sivrisinekler tehlike saçıyor
Uzmanlar, hastalık taşıyan sivrisinekler için uzmanlar tek tek uyarılarda bulundu.
Yazın gelişiyle ortaya çıkan sivrisinekler için bilim insanları uyarılarda bulundu. Bazı türlerinin ısırığının sıtmaya bile yol açtığı ifade edilirken dağılımlarının da hızlıca arttıkları belirtildi.
SICAKLAŞAN BÖLGELERE İLERLİYORLAR
Biology Letters adlı bilimsel dergide yayımlanan yeni bir araştırma tehdidin geleceğe yönelik bir korku değil, tam olarak şu an geçerli olduğunu ortaya koydu. Zira sıtma taşıyan sivrisineklerin son yüzyıldır Afrika'da daha sıcaklaşan bölgelere doğru ilerlediği keşfedildi.
222 ÇEŞİT ELE ALINDI
Georgetown Üniversitesi'nden biyolog Colin Carlson ve çalışma arkadaşları, böcekbilimcilerin topladığı kapsamlı verileri inceleyerek son 120 yılda Afrika'daki sivrisinek dağılımını ele aldı. Anofel cinsi sivrisineklerin 22 çeşidinin 1898 ila 2016'da nerelere kadar uzandığına bakıldı.
Bu süre zarfında Dünya en az 1,2 derece ısındığı için, önceden sivrisineklerin yaşamasına imkan tanımayan yerler Anofellerin yeni konakları olmuştu.