Bir ısırığı ölüme yol açıyor… Hastalık taşıyan sivrisinekler tehlike saçıyor

SICAKLAŞAN BÖLGELERE İLERLİYORLAR

Biology Letters adlı bilimsel dergide yayımlanan yeni bir araştırma tehdidin geleceğe yönelik bir korku değil, tam olarak şu an geçerli olduğunu ortaya koydu. Zira sıtma taşıyan sivrisineklerin son yüzyıldır Afrika'da daha sıcaklaşan bölgelere doğru ilerlediği keşfedildi.