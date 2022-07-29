Bitkileri kurutuyor, insanlara bile zarar veriyor: ''Vampir kelebek'' İstanbul'da!
Bitkilerin suyunu emerek kurutan Vampir kelebek, Karadeniz sahillerinden sonra şimdi de İstanbul'da görüldü.
Diğer adı Ricania simulans olan Vampir kelebek, İstanbul'da ilk kez 2010 yılında görüldü. Aradan geçen 12 yılın ardından istilacı tür, yeniden İstanbul'da ortaya çıktı. Gürcistan'dan ticari yollarla geldiği düşünülen vampir kelebek, ilk Karadeniz sahillerini ise esir aldı. Kışın yumurtlama döneminde olan Vampir kleebekler, temmuz ayında büyüyor ve konduğu bitkilere zarar veriyor. Peki, Vampir Kelebek nedir, zararları nelerdir? Vampir kelebek insana zarar verir mi? İşte detaylar...
VAMPİR KELEBEK YAYILIYOR, ŞİMDİ DE İSTANBUL'DA!
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdem Hızal, vampir kelebeğin Sarıyer, Şile, Ağva, Çatalca gibi sahile yakın kısımlarda görüldüğünü, tarıma ciddi zararları olan vampir kelebeklerinin Gürcistan'dan İstanbul'a kadar ticari yollarla geldiğini düşündüklerini aktardı.
Doç. Dr. Erdem Hızal, "Belirli dönemlerde görülmesinin sebebi biyolojik döngüsünden kaynaklanıyor. Oldukça fazla sayıda bitki türünü seven bir böcek türü. Sokucu, emici ağız tipine sahip. Bitkinin öz suyuyla besleniyor. Bitkinin gelişimini zayıflatıyor" diye konuştu.
Doç. Dr. Hızal, vampir kelebeklerle mücadele yolu olarak incel dal budamasını önerdi. Bu yapıldığında popülasyonlarında azalma yaşanacağını aktardı. Hızal, "Tarım ve Orman Bakanlığı'nın web sayfasında tavsiye olunan ilaçlar var. Uzmanlar tarafından temas seyriyle müdahale edilebilir" dedi.