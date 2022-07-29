Bitkileri kurutuyor, insanlara bile zarar veriyor: ''Vampir kelebek'' İstanbul'da!

Diğer adı Ricania simulans olan Vampir kelebek, İstanbul'da ilk kez 2010 yılında görüldü. Aradan geçen 12 yılın ardından istilacı tür, yeniden İstanbul'da ortaya çıktı. Gürcistan'dan ticari yollarla geldiği düşünülen vampir kelebek, ilk Karadeniz sahillerini ise esir aldı. Kışın yumurtlama döneminde olan Vampir kleebekler, temmuz ayında büyüyor ve konduğu bitkilere zarar veriyor. Peki, Vampir Kelebek nedir, zararları nelerdir? Vampir kelebek insana zarar verir mi? İşte detaylar...