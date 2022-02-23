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Bodrum'da yunus sürüsü görüntülendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde koya gelen yunuslar, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Bodrum'da yunus sürüsü görüntülendi - Resim: 1

İlçeye bağlı Akyarlar Mahallesi sahiline yunus sürüsü geldi. Bir yetişkin ve 3 yavru yunustan oluşan sürü, kıyıya 20 metre kadar yaklaştı. 

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Bodrum'da yunus sürüsü görüntülendi - Resim: 2

Suya dalıp çıkarak görsel şölen sunan yunusların bu anları cep telefonları ile görüntülendi. 

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Bodrum'da yunus sürüsü görüntülendi - Resim: 3

Yunusların suya dalıp çıktığı esnada kıyıdaki vatandaşlar heyecanlı anlar yaşadı. 

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Bodrum'da yunus sürüsü görüntülendi - Resim: 4

Koyda 15-20 dakika vakit geçiren yunuslar, daha sonra gözden kayboldu.

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