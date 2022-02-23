Bodrum'da yunus sürüsü görüntülendi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde koya gelen yunuslar, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
İlçeye bağlı Akyarlar Mahallesi sahiline yunus sürüsü geldi. Bir yetişkin ve 3 yavru yunustan oluşan sürü, kıyıya 20 metre kadar yaklaştı.
1 / 4
Suya dalıp çıkarak görsel şölen sunan yunusların bu anları cep telefonları ile görüntülendi.
2 / 4
Yunusların suya dalıp çıktığı esnada kıyıdaki vatandaşlar heyecanlı anlar yaşadı.
3 / 4
Koyda 15-20 dakika vakit geçiren yunuslar, daha sonra gözden kayboldu.
4 / 4