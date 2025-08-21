Bozayı ailesinin Nemrut Krater Gölü’ndeki göl keyfi kamerada

Doğa ve uzay gözlemciliği yapan Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen, son günlerde Nemrut Krater Gölü civarında bozayı yoğunluğunun arttığını belirterek vatandaşları uyardı. Bir anne ayı ve iki yavrusunun, insanların yoğun olarak bulunduğu alanlarda dolaştığını belirten Önen, ziyaretçilerin bir kısmının ayıları elle beslediğini ve onlarla selfie yaptığını söyledi. Önen, "Bu tür karşılaşmalar hem insanlar hem de ayılar için risk oluşturuyor. Ayılar saldırabilir, yaralanmalara yol açabilir ya da zarar görebilir. Bu tür temaslar ayıların beslenme alışkanlıklarını bozuyor ve insanların bulunduğu alanlara daha sık gelme eğilimi kazandırıyor. Ayılar sürekli insanların olduğu alanlarda dolaşıyor. Ayrıca göl çevresinde yüzülmemesi gerekiyor. Boğulma riskinin yanı sıra ayılar da su içmek ve yüzmek için göl kenarına geliyor. İnsanların bir koyda yüzerken, 150-200 metre ötede başka bir koyda ayılar da yüzebiliyor. Birçok kişi ayıların yüzebildiğinden haberdar değil" dedi. (DHA)