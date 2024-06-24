Bozayılara 5 yıldızlı hizmet: Havuzda soğutulmuş meyve yiyerek serinliyorlar

BEBEK MAMASI, BİSKÜVİSİ VE PEKMEZLİ EKMEKLE BESLENİYORLAR

Kış ve yaz aylarında farklı beslenme programı uygulanan yavru ayıların, soğutulmuş meyvelerin yanı sıra protein değeri yüksek özel karışımlı mamalarla beslendiğini söyleyen Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 2’nci Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek, “Barınakta şu anda 76 ayımız var. Bunların 7 tanesi yavru olup, 2023 yılından 5, 2022 yılından 2 yavrumuz bulunmaktadır. Bu yavrularımız için özel bir beslenme takip edilmektedir. Bu beslenmelerinde ilk etapta 4 ila 5 öğün verilmekte. Sonraki zamana geçildiğinde 3 öğüne düşürülmektedir. Bu beslenmede özel bir karışım elde edilmekte. Laktozsuz süt, krema, bal, bebek maması, bebek bisküvisi ve pişmiş yumurta karışımı çırpılmak suretiyle, biberonla yavrularımıza verilmektedir. Büyük ayılarımıza ise mevsimlerine göre beslenme yapılmaktadır. Paket mamalar kullanılmakta. Özel, besin değeri yüksek olan paket mamalar. Bunun dışında mevsimsel meyveler kullanılmakta. Karpuz, armut, ayva, elma, havuç, salatalık türlerinde. Ve kullanılan bu besinlerin dışında balık ve tavuk eti de protein değeri yüksek olan ürünlerde verilerek de hayvanlarımız sürekli beslenmektedir. Özellikle kendi personelimiz tarafından, kendi fırınlarımızda ayılarımıza özel bir ekmek karışımı yapılmakta. Pekmez ve fıstık karışımından oluşan hamurumuzu, ekmek haline getirerek, ayılarımızı beslemede kullanıyoruz” dedi.