Bu bir rekor! Marmara'nın en büyüğü yakalandı

Yaklaştıklarında karşılarında dev domuzu gören avcılar, hayvanı uzak mesafeden ateş ederek vurdu. Yere yığılan dev domuzun yanına giden avcılar, gördükleri manzarayla şaşkına döndü. Hayatlarında ilk defa bu kadar büyük bir domuz gördüklerini belirten avcılar, yerde hareketsiz yatan hayvanla hatıra fotoğrafları çekildiler. 10 yaşından büyük olduğu tahmin edilen dev domuzun sökülen dişleri 26 santimetre olarak ölçülürken, domuzun ise 350 kilogram ağırlığında olduğu öğrenildi.

