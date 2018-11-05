Bu bir rekor! Marmara'nın en büyüğü yakalandı
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde avcıların öldürdüğü yaban domuzunun diş uzunluğu 26 santimetre ölçüldü. 350 kiloluk domuz için avcılar, 'Büyüklüğünü görünce gözlerimize inanamadık' dedi.
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde avcıların öldürdüğü yaban domuzunun diş uzunluğu 26 santimetre ölçüldü. 350 kiloluk domuz için avcılar, 'Büyüklüğünü görünce gözlerimize inanamadık' dedi.
Yaklaştıklarında karşılarında dev domuzu gören avcılar, hayvanı uzak mesafeden ateş ederek vurdu. Yere yığılan dev domuzun yanına giden avcılar, gördükleri manzarayla şaşkına döndü. Hayatlarında ilk defa bu kadar büyük bir domuz gördüklerini belirten avcılar, yerde hareketsiz yatan hayvanla hatıra fotoğrafları çekildiler. 10 yaşından büyük olduğu tahmin edilen dev domuzun sökülen dişleri 26 santimetre olarak ölçülürken, domuzun ise 350 kilogram ağırlığında olduğu öğrenildi.
Bölgede hafta sonlarını avlanarak geçiren tecrübeli avcılar, domuzun Marmara Bölgesi'nde bugüne kadar avlanan en büyük domuz olduğunu ileri sürdüler.