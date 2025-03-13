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  4. Gerçekten de dünyaya başının üzerindeki ''ay yıldız'' ile geldi...

Bu civciv gerçekten de ay yıldız şeklindeki tüyleriyle yumurtadan çıktı

Mersin'de dünyaya gelen bir civciv, kafasında bulunan ay yıldız figürüyle görenlerin ilgisini çekti.

Kaynak: İHA
Bu civciv gerçekten de ay yıldız şeklindeki tüyleriyle yumurtadan çıktı - Resim: 1

Mersin'in Erdemli ilçesi Kargıcak Mahallesi'nde ailesiyle çiftçilik yapan Emine Göçer'in beslediği tavuklardan aldığı yumurtalardan civcivleri oldu.

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Bu civciv gerçekten de ay yıldız şeklindeki tüyleriyle yumurtadan çıktı - Resim: 2

Dünyaya gelen civcivlerden birinin kafasının üzerinde ay yıldız figürü belirdi. Türk bayrağını simgeleyen hilal ve yıldızı, civcivleri merak edip görmeye gelen Göçer'in yeğeni fark etti.

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Bu civciv gerçekten de ay yıldız şeklindeki tüyleriyle yumurtadan çıktı - Resim: 3

Sosyal medyaya fotoğrafı atılan ve çok sayıda beğeni alan civcive aile, 'Ünlü' ismini verdi.

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Bu civciv gerçekten de ay yıldız şeklindeki tüyleriyle yumurtadan çıktı - Resim: 4

15 günlük olan civcivlerini büyütmeye çalışan Göçer, onun bir tavuk olmasını beklediğini söyledi.

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