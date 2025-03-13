Bu civciv gerçekten de ay yıldız şeklindeki tüyleriyle yumurtadan çıktı
Mersin'de dünyaya gelen bir civciv, kafasında bulunan ay yıldız figürüyle görenlerin ilgisini çekti.
Kaynak: İHA
Mersin'in Erdemli ilçesi Kargıcak Mahallesi'nde ailesiyle çiftçilik yapan Emine Göçer'in beslediği tavuklardan aldığı yumurtalardan civcivleri oldu.
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Dünyaya gelen civcivlerden birinin kafasının üzerinde ay yıldız figürü belirdi. Türk bayrağını simgeleyen hilal ve yıldızı, civcivleri merak edip görmeye gelen Göçer'in yeğeni fark etti.
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Sosyal medyaya fotoğrafı atılan ve çok sayıda beğeni alan civcive aile, 'Ünlü' ismini verdi.
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15 günlük olan civcivlerini büyütmeye çalışan Göçer, onun bir tavuk olmasını beklediğini söyledi.
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