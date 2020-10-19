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  3. 19 Ekim 2020 14:26

Bu görüntüler İstanbul'da çekildi! Tepki yağıyor

Küçükçekmece Halkalı'da bir sitenin otoparkına kimliği belirsiz kişilerin döktüğü mavi boya yüzünden çevrede bulunan onlarca kedi maviye boyandı.

Bu görüntüler İstanbul'da çekildi! Tepki yağıyor

Küçükçekmece Halkalı'da bir sitenin otoparkına kimliği belirsiz kişilerin döktüğü mavi boya yüzünden çevrede bulunan onlarca kedi maviye boyandı.

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Bu görüntüler İstanbul'da çekildi! Tepki yağıyor

Haberler.Com'un haberine göre, İstanbul Küçükçekmece'de kimliği belirsiz kişiler tarafından bir sitenin otoparkına dökülen mavi boya çevrede bulunan hayvanların sağlığını etkiliyor.

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Bu görüntüler İstanbul'da çekildi! Tepki yağıyor

Boyanın döküldüğü alanda dolaşan onlarca kedi boyadan etkilenerek maviye döndü. Kedilerin görüntüsü çizgi film karakteri 'Şirinleri' anımsattı.

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Bu görüntüler İstanbul'da çekildi! Tepki yağıyor

Mavi olan kediler, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından da büyük bir şaşkınlıkla izlendi.

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