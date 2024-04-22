Bu görüntüler Türkiye'den geldi: Devekuşları firar etti
Ordu’nun Altınordu ilçesinde aracıyla seyir halinde iken yolda gezintiye çıkan devekuşu gören bir vatandaş o anları cep telefonu ile kayda aldı.
Kaynak: İHA
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Ordu'nun Altınordu ilçesi Şenköy Mahallesi’nde aracıyla seyir halinde olan bir vatandaş, yolda yürüyen bir devekuşu görünce şaşırdı.
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Devekuşuyla sohbet eden, az da olsa tedirgin olan vatandaş, o anları cep telefonunun kamerası ile kayda aldı.
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Görüntüler tebessüm ettirirken, devekuşlarının bir üst mahallede kapının açık unutulması sonucu kaçtığı, sonrasında sahibi tarafından bulunduğu öğrenildi.
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