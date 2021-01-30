Bu kafeye sadece köpekler girebilir

Hayvanseverlerden son derece olumlu mesajlar aldığını belirten işletme sahibi Tekin, "Burada köpekler de sahipleri de doğa ile iç içe güzel vakit geçiriyor. Tüm ürünlerimiz köpeklerin tüketeceği sağlıklı yiyecekler" dedi.







Köpeklere özel yiyecekler hazırladıklarını belirten Tekin, "İnsanlar köpekleri ile kafelere, mekanlara gidip rahat, rahat çay kahve içemiyorlar. Ben de köpek okulumuzda bu sistemi getirmek istedim. Buraya gelen köpekler güzel zaman geçiriyor. Kafemizde köpeklerimizin doğum günlerini kutluyoruz. Onlara özel yaş pasta ve kuru pastalarımız var. Bunlar tamamen organik ve köpeklerin yiyebileceği şekilde hazırlanıyor. Onlar için biftekten yaş pasta yapıyoruz, içinde fındık ezmesi oluyor, severek yiyorlar. Yine havuç, brokoli ürünlerimiz var. Köpeklere yararlı olan tüm yiyecekleri hazırlayıp sunuyoruz. Şu an pandemi nedeniyle merkezimize sadece köpekleri alabiliyoruz" diye konuştu.

