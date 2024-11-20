Bu sevimli yunus artık yalnızlıktan kendi kendine konuşuyor
Yeni bir araştırmaya göre Baltık Denizi’nde Afalina türündeki tek yunus, yalnızlıktan ve arkadaşsızlıktan kendi kendine konuşmaya başladı.
Afalinalar, avlanma ve çiftleşme gibi davranışlarda işbirliği yapmalarıyla tanınan son derece sosyal hayvanlar.
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TRT Haber‘in aktardığına göre Danimarka’daki Svendborgsund kanalında, halkın ‘Delle’ adını verdiği erkek yunus, türün yaşadığı bölgenin dışında çok vakit geçirmeye başladı.
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Bu yunuslar, birbirlerini bir tür adlandırma yöntemi de olan imza ıslıklarla çağırıyor. Böylece hayvanlar ıslıklar aracılığıyla kendisini çağıranın kim olduğunu anlayabiliyor.
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Sosyal bir tür olan bu hayvanların kanalda tek başına yaşayan bir örneğini bulmak, bilim insanlarını şaşırttı. Araştırmacılar, Delle’nin varlığının, kanaldaki diğer deniz canlılarını nasıl etkilediğini anlamak üzere Delle’nin davranışlarını daha fazla inceledi.
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