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Bu sevimli yunus artık yalnızlıktan kendi kendine konuşuyor

Yeni bir araştırmaya göre Baltık Denizi’nde Afalina türündeki tek yunus, yalnızlıktan ve arkadaşsızlıktan kendi kendine konuşmaya başladı.

Bu sevimli yunus artık yalnızlıktan kendi kendine konuşuyor - Resim: 1

Afalinalar, avlanma ve çiftleşme gibi davranışlarda işbirliği yapmalarıyla tanınan son derece sosyal hayvanlar.

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Bu sevimli yunus artık yalnızlıktan kendi kendine konuşuyor - Resim: 2

TRT Haber‘in aktardığına göre Danimarka’daki Svendborgsund kanalında, halkın ‘Delle’ adını verdiği erkek yunus, türün yaşadığı bölgenin dışında çok vakit geçirmeye başladı.

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Bu sevimli yunus artık yalnızlıktan kendi kendine konuşuyor - Resim: 3

Bu yunuslar, birbirlerini bir tür adlandırma yöntemi de olan imza ıslıklarla çağırıyor. Böylece hayvanlar ıslıklar aracılığıyla kendisini çağıranın kim olduğunu anlayabiliyor.

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Bu sevimli yunus artık yalnızlıktan kendi kendine konuşuyor - Resim: 4

Sosyal bir tür olan bu hayvanların kanalda tek başına yaşayan bir örneğini bulmak, bilim insanlarını şaşırttı. Araştırmacılar, Delle’nin varlığının, kanaldaki diğer deniz canlılarını nasıl etkilediğini anlamak üzere Delle’nin davranışlarını daha fazla inceledi.

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