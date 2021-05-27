Bundan 100 yıl önce ''nesli tükendi'' denilen dev canlı geri döndü
Charles Darwin'in evrim teorisini geliştirmesine kaynak oluşturmasıyla tanınan Galapagos Adaları'nda 2019 yılında bulunan ve 100 yaşından büyük olduğu sanılan bir kaplumbağanın, 100 yıldan uzun süre önce volkanik faaliyet nedeniyle soyu tükenmiş ilan edilen bir türün üyesi olduğu doğrulandı.
'Doğanın ütopyası' diye nitelenen Galapagos Adaları'nda nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan büyük miktarda flora ve fauna içinde flamingo, sümsük kuşu, albatros ve karabatak gibi su kuşlarıyla birlikte yaşayan çok sayıda kaplumbağa türünün arasına, 100 yıldan uzun süre önce soyunun tükendiği ilan edilen Chelonoidis phantasticus geri dönüş yaptı.
İki yıl önce bir keşif gezisi sırasında Fernandina Adası'nda Galapagos ölçütlerinde genç ve el değmemiş bir kaplumbağa bulunmuştu.
Bunun volkanik faaliyet nedeniyle soyunun tükendiği sanılan Chelonoidis phantasticus türünün bir üyesi olduğu ABD'nin Yale Üniversitesi'nden bilim insanlarının araştırmalarıyla doğrulandı.
Bunun türün hayattaki tek üyesi olmadığı varsayımıyla diğer üyelerin bulunması için yeni keşif gezileri düzenlenecek.