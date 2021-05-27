Bundan 100 yıl önce ''nesli tükendi'' denilen dev canlı geri döndü

'Doğanın ütopyası' diye nitelenen Galapagos Adaları'nda nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan büyük miktarda flora ve fauna içinde flamingo, sümsük kuşu, albatros ve karabatak gibi su kuşlarıyla birlikte yaşayan çok sayıda kaplumbağa türünün arasına, 100 yıldan uzun süre önce soyunun tükendiği ilan edilen Chelonoidis phantasticus geri dönüş yaptı.