Burası Türkiye'nin en özel çiftliği: Ağrı Dağı'nın devekuşları kamerada...

İşletme sahibinin farklı bir üretim sergilemek için girdiği yolda başarılı olduğunu söyleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu, il müdürlüğü olarak kendisine destek olacaklarını belirterek, "2023 yılında il müdürlüğümüz tarafından Güneş Deve Kuşu Çiftliğine onay belgesi verildi. İstisna üretimlerden birini gerçekleştiriyoruz burada. Deve kuşları hepimizin duyduğu, belgesellerde izlediği hayvanlar ama üreticimiz farklı bir üretim sergilemek için bu işe girişmiş ve başarılı bir şekilde de devam ediyor. Şu an işletmede 159 adet deve kuşu bulunmakta. Bunların içinde hem damızlık hem de etlik amaçla beslenen deve kuşları var. Deve kuşlarının boyları 2 ile 3 metre arasında değişiyor. Tüyü, derisi ve eti çok kıymetli. Bu nedenle hem ticari hem de insan sağlığı açısından değerli bir ürün. Özellikle tüyleri giyim sektöründen önemli bir unsur olarak kullanılmış. Tüm dünyada yetiştiriciliği yapılmakta. Derisi dana derisinden 5-6 kat daha sağlam. Bundan dolayı da çok kıymetli bir ürün. Et anlamında da yüzde 3 gibi düşük bir yağ oranına sahip ve kolesterol oranı yüzde 55-60 oranında. Bu anlamda kıymetli bir ürün. Biz de il müdürlüğü olarak üreticimize destek olmaya çalışıyoruz. Tabii burada yapılan işlerin büyük bölümü kendi emekleriyle başarmış durumda” ifadelerine yer verdi.