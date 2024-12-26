Burdur'da Salda yolunda kızılgeyik sürprizi

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından, 'Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Tekrar Eski Yaşam Alanlarına Geri Kazandırılması Projesi' kapsamında Salda Gölü'nün çevresindeki ormana bırakılan kızılgeyiklerden biri, Salda Kayak Merkezi yolunda ortaya çıktı.