Büyük panik yaratan karayılan istilası için kritik uyarı: ''Sakın öldürmeyin!''

Prof. Dr. Yıldız, “Vatandaşlarımızın bilmesi gereken şudur. Karayılan hiçbir zaman durduk yerde size saldırmaz. Hiçbir zaman ısırmak için sizi kovalamaz. Ama çok sıkıştırıldığında, çok yakınlaştığında ısırabilir. Kesinlikle hiçbir zararı olmayan, zehri olmayan bir türdür. Hatta çalışmalar esnasında bizi ve çalışma arkadaşlarımızı da defalarca ısırdığı olmuştur ama hiçbir problem yaşamadık. Aslında insanlarımız onun faydalarını bilse, kendi bahçesinde, tarlalarında, bağında, yaşamasını isteyecek, oraya bırakacak ve orada yaşamasını sağlayacaktır. Karayılan, doğaya, çiftçiye, insanlara çok faydalı olan bir türdür. Bazı yılanlar zehirli ve ister istemez insanlara zarar verebilmektedir ama karayılan zehirli olmadığı için tamamen yararlı bir türdür. Diyarbakır’da da Hevsel Bahçeleri civarında özellikle ve Dicle Nehri’nin kıyısında nemli yerleri daha çok severler. Buralarda çok bol bulunurlar. Yılanları gördüğümüzde müdahale etmediğimiz zaman o kendi doğasına kaçacaktır. Kimseye zarar vermeden yuvasına çekilecektir” diye konuştu. (DHA)