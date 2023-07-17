Büyük tehlike için uzmanlardan uyarı: Yılanlar her yerden çıkıyor!

Yağmurun dinip havaların ısınması ile birlikte yılanların da dışarı çıktığını kaydeden Dr. Temizer, şu bilgileri paylaştı:

"Havanın ısınmasından dolayı kızgınlık dönemi artıyor. Ekolojik dengenin değişmesinden dolayı ve aslında birkaç sene önceye göre daha çok ortaya çıkmasının sebeplerinden biri de toprak kaymaları, depremler, afetler yılanların yerleşim alanlarını bozdu."