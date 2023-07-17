Büyük tehlike için uzmanlardan uyarı: Yılanlar her yerden çıkıyor!
Sıcak havaların etkisiyle birçok bölgede yılan ve örümcek gibi gibi hayvanlar yerleşim yerlerinde tehlikeli olmaya başladı.
Yaz aylarının gelmesi ve sıcaklıkların artmasıyla birlikte yılanlar yuvalarından çıkmaya başladı. Doğaya akın eden yılanlar zaman zaman insan yaşamına dahil olurken, uzmanlar bölge halkına önemli uyarılarda bulundu.
Fırat Üniversitesi (FÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. İbrahim Akın Temizer, yaşanan depremler sonrası ve hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yılan vakaların daha da artacağını belirterek bölgede yaşayanları yılan saldırılarına karşı tedbirli olunması konusunda uyardı.
Yağmurun dinip havaların ısınması ile birlikte yılanların da dışarı çıktığını kaydeden Dr. Temizer, şu bilgileri paylaştı:
"Havanın ısınmasından dolayı kızgınlık dönemi artıyor. Ekolojik dengenin değişmesinden dolayı ve aslında birkaç sene önceye göre daha çok ortaya çıkmasının sebeplerinden biri de toprak kaymaları, depremler, afetler yılanların yerleşim alanlarını bozdu."
"Piton ve boğa yılanların yerleri de bu depremlerden dolayı bozuldu. Otomatik olarak yılanlar dışarıya çıkıp çoğalmaya ve görünmeye başladılar. Vatandaşlar öncelikle bulundukları yerleri temiz tutsunlar. Otları temizlemeleri gerekiyor."