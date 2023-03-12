Çalılıklardan çıkan yaban domuzu böyle saldırdı

Kendini elleriyle savunmaya çalıştığını ifade eden Mustafa G., “İş yerime gelecektim yolda araç bekliyorduk. Sonra çalılıklardan bir ses duyduk. Yabani bir havyan olduğunu düşünüp video çekmek istedik. Sonra domuzla aramızda 1-2 metre kaldı ve bana saldırdı. Ben bir domuzun böyle vahşi olabileceğini düşünemedim. Kendimi ellerimle savunmaya çalıştım. Bu anları da arkadaşım videoya kaydetti. Bizim amacımız hayvanı görüntülemekti, o geldi bana saldırdı. Video paylaşıldı, cesaretimi tebrik edenler de oldu. Bizim amacımız hayvana eziyet etmek değildi. Hayvana bir zarar vermek istemedik. Biz yaban hayatını, doğayı seven kişileriz” ifadelerini kullandı. (DHA)