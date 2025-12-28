Cehenneme dönen cennette kahreden manzara: Hepsi oksijen için suyun üstüne çıktı
Batı Anadolu’nun en büyük nehri olan 584 kilometre uzunluğundaki Büyük Menderes Nehri'ndeki kirlilik artık bir zamanlar masmavi suların aktığı cenneti cehenneme çevirdi. Nehirdeki balıkların oksijene ulaşmak için su yüzünde nefes aldığı görüntüler görenleri kahretti.
Muğla ile Aydın sınırında bulunan Bafa Gölü’nü de besleyen nehirdeki kirlilik, bölgedeki biyolojik çeşitliliği olumsuz etkiliyor. Yılın belirli dönemlerinde balık ölümlerine yol açan kirlilik, geçimini balıkçılıkla kazanan esnafa da zarar veriyor.
Batı Anadolu’nun en büyük nehri olan 584 kilometre uzunluğundaki Büyük Menderes Nehri, kirlilik nedeniyle yine siyaha büründü.
EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, Büyük Menderes Nehri'ndeki kirlilikle ilgili yetkili kurumların bir an önce önlem alması gerektiğini söyledi.
Kirliliğin Söke Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) bulunan endüstriyel işletmelerden kaynaklandığını belirten Sürücü, “Özellikle zeytinyağı fabrikaları kara atık sularını arıtmadan direkt nehre veriyor. Bafa Gölü’ne de bu kara ve köpüklü sular gidiyor. Gölde binlerce balık ağızları açık şekilde su yüzeyine çıkarak yaşam mücadelesi veriyor. Bu durum bölgedeki halk sağlığını ve biyolojik çeşitliliği de tehdit ediyor" dedi.