Cehenneme dönen cennette kahreden manzara: Hepsi oksijen için suyun üstüne çıktı

Kirliliğin Söke Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) bulunan endüstriyel işletmelerden kaynaklandığını belirten Sürücü, “Özellikle zeytinyağı fabrikaları kara atık sularını arıtmadan direkt nehre veriyor. Bafa Gölü’ne de bu kara ve köpüklü sular gidiyor. Gölde binlerce balık ağızları açık şekilde su yüzeyine çıkarak yaşam mücadelesi veriyor. Bu durum bölgedeki halk sağlığını ve biyolojik çeşitliliği de tehdit ediyor" dedi.